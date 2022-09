Fireblocks übertrifft den 100-Millionen-Dollar-ARR-Meilenstein und festigt seinen Status als SaaS-Riese

New York (ots/PRNewswire) -Fireblocks reiht sich in die seltene Gruppe der Start-up-Einzelunternehmen mit 9-stelligen wiederkehrenden Umsätzen ein und unterstreicht damit die Akzeptanz digitaler Assets in der Web3-WirtschaftFireblocks (www.fireblocks.com), eine benutzerfreundliche Plattform zur Erstellung innovativer Produkte auf der Blockchain und zur Verwaltung des täglichen Krypto-Betriebs, hat heute bekannt gegeben, dass der jährlich wiederkehrende Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) im Jahr 2022 die Marke von 100 Millionen USD überschritten hat – nur vier Jahre nach der Gründung des Unternehmens und drei Jahre, nachdem das erste Produkt von Fireblocks auf den Markt kam. Damit gehört Fireblocks zu einer seltenen Gruppe von SaaS-Einzelunternehmen – unter anderem Slack und Twilio –, die diesen begehrten Bewertungsmaßstab in weniger als fünf Jahren erreicht haben.Fireblocks wurde mit dem Ziel gegründet, jedes Unternehmen bei der einfachen und sicheren Unterstützung von digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen zu unterstützen. Das explosive Wachstum von Fireblocks ist Ausdruck des überwältigenden Interesses an dezentralisierten Finanz-, Blockchain- und Web3-Technologien bei den weltweit größten Banken, Verbrauchermarken, Spielefirmen, Fintechs, Start-ups und Unternehmen.„Für die Digital Asset-Branche war 2022 ein Jahr der Konsolidierung und des enormen Wachstums", so Michael Shaulov, Mitbegründer und CEO von Fireblocks. „Wir haben eine noch nie dagewesene Anzahl neuer Marktteilnehmer erlebt, darunter Fintechs, Web3-Start-ups, Banken und Zahlungsdienstleister. Dank der MPC-Technologie für die Verwahrung und Verwaltung von Finanzmitteln von Fireblocks, die sich zu einem der grundlegendsten Bestandteile der Infrastruktur für das Ökosystem digitaler Vermögenswerte entwickelt hat, haben wir aus erster Hand erlebt, wie innovativ Fintechs, Web3-Start-ups, Banken und PSPs sind, die fleißig neue Produkte für digitale Vermögenswerte auf den Markt bringen. Wir werden unsere sicheren und skalierbaren Produktreihen weiter ausbauen, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und jedes Unternehmen zu unterstützen, das sich der dezentralen Wirtschaft anschließt."„Das Wachstum von Fireblocks ist ein Beweis für die Qualität des Produkts und die Motivation des Teams, das es entwickelt", betonte Michelle Bailhe, Partner bei Sequoia. „Mit der zunehmenden Integration von Kryptowährungen in die weltweite Finanzinfrastruktur wird Fireblocks weiter an Bedeutung gewinnen und es Unternehmen ermöglichen, sichere Kryptoprodukte für Kunden auf der ganzen Welt zu erstellen, von Krypto- und Fintech-Start-ups bis hin zu großen Finanzinstituten."Fireblocks ist die einzige Plattform, die einen einzigen Ausfallpunkt eliminiert und digitale Werte durch einen zum Patent angemeldeten mehrschichtigen Sicherheitsansatz vor Cyberangriffen, internen Absprachen und menschlichen Fehlern schützt. Die MPC-CMP-Technologie von Fireblocks wird inzwischen von einigen der weltweit bekanntesten Institutionen und innovativen Start-ups wie BNP Paribas, Six Digital Exchange, ANZ Bank, FIS, Checkout.com, MoonPay, Animoca Brands und Wirex eingesetzt, während digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen ins allgemeine Bewusstsein dringen. 2022 haben über 1.500 Unternehmen die Technologie von Fireblocks eingesetzt, um Kunden- und Anlegergelder zu schützen, die Sicherheit digitaler Vermögenswerte zu erhöhen und den täglichen Krypto-Betrieb zu optimieren.„Im Wesentlichen wenden sich Unternehmen – von Start-ups bis hin zu Großunternehmen – an Fireblocks, um die Sicherheit in ihrem Technologiebereich zu maximieren, damit sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können: innovative Dienstleistungen und Produkte für ihre Kunden zu entwickeln und gleichzeitig die Agilität und die Fähigkeit zu erhalten, schnell auf Gegenwind zu reagieren", erklärte Idan Ofrat, Chief Technology Officer und Mitgründer von Fireblocks. „Im Hinblick auf die Zukunft sind wir bestrebt, die gleiche sichere, benutzerfreundliche und skalierbare Lösung für neue Marktteilnehmer und Anwendungsfälle wie die Ausgabe von Stablecoins, NFT-Treasury-Management und Krypto-Zahlungen zu liefern."„Fireblocks bietet eine kritische Infrastruktur für eine Vielzahl von Unternehmen, die den digitalen Bereich aufbauen wollen, beispielsweise für Spiele, Fintechs, Banken und viele mehr", betonte Arjun Balaji, Investment Partner bei Paradigm. „Wir bei Paradigm sind bestrebt, Organisationen wie Fireblocks zu unterstützen, die Entwickler fördern und letztlich das Web3 benutzerfreundlicher und sicherer machen."Informationen zu Fireblocks Fireblocks ist eine für Unternehmen geeignete Plattform, die eine sichere Infrastruktur für das Übertragen, Speichern und Ausgeben digitaler Vermögenswerte bietet. Fireblocks ermöglicht Börsen, Leihstellen, Verwahrstellen, Banken, Handelsstellen und Hedge-Fonds die sichere Skalierung von digitalen Anlagen durch das Fireblocks-Netzwerk und die MPC-basierte Wallet-Infrastruktur. Fireblocks bedient über 1.500 Finanzinstitute, hat den Transfer von über 3 Billionen USD an digitalen Vermögenswerten gesichert und verfügt über eine einzigartige Versicherungspolice, die Vermögenswerte bei Lagerung und Transport abdeckt. Einige der größten Handelsbüros sind zu Fireblocks gewechselt, weil es die einzige Lösung ist, die sowohl von CISOs als auch von Ops-Teams geschätzt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.fireblocks.com.