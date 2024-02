Firebird Metals Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmung der Anleger bei Firebird Metals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Meinungen der letzten zwei Wochen zeigen, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Firebird Metals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,13 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,12 AUD, was einer Abweichung von -7,69 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,13 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Firebird Metals-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei einem Wert von 44 und für die letzten 25 Tage bei 55,56. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Firebird Metals führt.