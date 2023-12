Firebird Metals Aktie: Was soll das denn werden?

Die technische Analyse der Firebird Metals-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,13 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,142 AUD liegt und somit einen Abstand von +9,23 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 0,16 AUD ergibt sich jedoch eine Differenz von -11,25 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Firebird Metals wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Firebird Metals-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Betrachtet man den Relative Strength Index (RSI), so ergibt sich ein Wert von 73 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hinweist und daher ein "Schlecht"-Rating zur Folge hat. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 70,59 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating für die Firebird Metals-Aktie.