FireAngel Safety Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Falle von Fireangel Safety wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse und berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Fireangel Safety liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Fireangel Safety daher als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Fireangel Safety-Aktie beträgt 4,84 GBP, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 6 GBP liegt (+23,97 Prozent Abweichung im Vergleich). Daher erhält Fireangel Safety eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,04 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-0,66 Prozent). Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Fireangel Safety auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Fireangel Safety. Es gab mehr negative als positive Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Fireangel Safety daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird Fireangel Safety von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.