FireAngel Safety Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen einen negativen Trend, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In jüngster Zeit wurden auch vermehrt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fireangel Safety diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Fireangel Safety einen RSI-Wert von 55 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird diese Situation als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), wird ein Wert von 10 ermittelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte Fireangel Safety interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Fireangel Safety mit 6,8 GBP derzeit um +52,81 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +15,84 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.