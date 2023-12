FireAngel Safety Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rentokil Initial":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Fireangel Safety wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 100 Punkte bewertet, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 72,06, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was dazu führt, dass Fireangel Safety auch in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Fireangel Safety-Aktie von 6 GBP mit +7,33 Prozent Entfernung vom GD200 (5,59 GBP) ein "Gut"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu ergibt sich für den GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ein Kurs von 5,85 GBP, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Fireangel Safety-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.