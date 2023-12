FireAngel Safety Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten vier Wochen haben sich bei Fireangel Safety wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergeben. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Fireangel Safety daher ein schlechtes Rating auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Fireangel Safety im Fokus der Diskussionen. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Fireangel Safety. Dadurch ergibt sich insgesamt eine gute Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Fireangel Safety ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fireangel Safety-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 78,57, was eine schlechte Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 64,81, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Fireangel Safety mittlerweile auf 5,69 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,35 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,6 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5,35 GBP. Somit ist die Aktie mit +18,69 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls gut. Insgesamt erhält die Fireangel Safety daher die Gesamtnote "Gut".