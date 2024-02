Firan Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse von Firan-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem positiven Trend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt jedoch 3,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt, dass die Aktivität rund um die Firan-Aktie mittel ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso verändert sich die Stimmung kaum, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Firan-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 80,07 Prozent erzielt, was 83,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 11,04 Prozent, wobei Firan um 69,03 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.