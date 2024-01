Firan Aktie: Der Knaller!

Die Aktie von Firan wurde kürzlich einer umfassenden Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung und fundamentale Kriterien zu bewerten. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Firan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,49 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,25 CAD liegt somit deutlich darüber (+21,78 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,98 CAD unter dem letzten Schlusskurs (+6,78 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Firan ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,81 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (60 Prozent) von 31,98 liegt. Daraus folgt, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Firan war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Firan in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +68,74 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 73,24 Prozent deutlich darüber. Infolgedessen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.