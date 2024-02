Firan Aktie: Jetzt aber!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Firan liegt aktuell bei 10,8 und ist mit 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für elektronische Geräte und Komponenten von 31. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Firan derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 3,16 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von -3 und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass Firan insgesamt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" erhalten hat, mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, deutet die durchschnittliche Kursprognose von 5,25 CAD auf ein Aufwärtspotenzial von 2,94 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Firan ist insgesamt positiv. Die Auswertungen der vergangenen zwei Wochen zeigen, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Basierend auf diesen Faktoren ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung der Aktie.