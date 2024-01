Fiore Cannabis Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Fiore Cannabis ist insgesamt sehr negativ, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dies zeigt, dass in den Gesprächen in letzter Zeit vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Unternehmens führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Fiore Cannabis gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Eine Veränderung des Sentiments tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da dies bei Fiore Cannabis nicht der Fall war, wird auch dieses Kriterium als neutral bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung in der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fiore Cannabis-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für Fiore Cannabis.

In Bezug auf die Dividende schüttet Fiore Cannabis im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,47 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,47 % ist. Dies führt zu einer schlechten Einstufung des Ertrags.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren eine neutrale bis schlechte Einschätzung der Fiore Cannabis-Aktie.