Finwise Bancorp löst Jubelsturm aus!

Finwise wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger haben hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für Finwise liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 19,72 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Finwise-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 20,39, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und der Aktie ein "Gut"-Rating verleiht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Finwise in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist und ihr ein "Gut"-Rating verleiht.

Analysten schätzen die Aktie von Finwise langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" vor. Das mittlere Kursziel liegt bei 12 USD, was einer Erwartung von -17,75 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.