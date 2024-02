Finwise Bancorp Aktie: Das Vertrauen entzogen!

In den letzten beiden Wochen wurde Finwise von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Finwise mit 10,7 USD derzeit -19,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird eine Einstufung als "Gut" gegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,21 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Finwise. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich im grünen Bereich, sodass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Finwise wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 91,87 für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Daraus resultiert eine Bewertung als "Schlecht". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 76 auf eine überkaufte Situation hin, der ebenfalls ein "Schlecht"-Rating zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.