Finwise Bancorp Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Finwise-Aktie beträgt aktuell 67, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 78,75, was bedeutet, dass Finwise überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien liefern. Bei Finwise wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Finwise wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das aktuelle Stimmungsbild der Anleger unterstützt diese Bewertung, daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Finwise-Aktie aktuell bei 10,21 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging mit 10,44 USD aus dem Handel, was einem Abstand von +2,25 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -21,33 Prozent, was ein "Schlecht"-Signal zur Folge hat. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".