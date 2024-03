Finwise Bancorp Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Finwise wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 19,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass Finwise überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen und liegt weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Finwise-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Finwise veröffentlicht, aber in den letzten Tagen dominierten die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, weshalb dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen nahm ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Finwise-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200 und ein "Schlecht"-Rating für das GD50. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.