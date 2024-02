Finwise Bancorp Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Finwise-Aktie ist in den sozialen Medien derzeit überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurde an neun Tagen eine positive Stimmung verzeichnet, während keine negativen Diskussionen registriert wurden. Lediglich an einem Tag war die Stimmung neutral. Auch aktuell zeigen sich die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Finwise insgesamt daher positiv bewertet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt jedoch, dass sie derzeit überkauft ist, mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 79,89. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Auch der RSI25-Wert von 79 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI somit als "Schlecht" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Finwise-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts ergibt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,2 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der Wert bei 13,3 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,45 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Aktie. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die weichen Faktoren der Aktienbewertung, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich eine neutrale Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung für die Finwise-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Finwise-Aktie, wobei die Anlegerstimmung positiv ist, die technische Analyse jedoch auf überkaufte Bedingungen hinweist. Die charttechnische Entwicklung und die weichen Faktoren führen zu einer neutralen bis positiven Bewertung der Aktie.