Finward Bancorp, ist immer für eine Überraschung gut!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Finward in den sozialen Medien, weshalb die Aktie von Finward mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, daher erhält Finward auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 22,78 USD liegt, während der Aktienkurs bei 23,98 USD liegt, was einer Abweichung von +5,27 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 24,03 USD, was einer Abweichung von -0,21 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) liegt auf 7-Tage-Basis bei 34,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 53,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Finward diskutiert, weshalb die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.