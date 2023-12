Finward Bancorp Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für unterschiedliche Zeiträume berechnet, dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Finward liegt bei 3,21 und wird daher als "Gut" bewertet. Auch der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 20,07 und führt zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen jedoch nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Finward überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 24,22 USD für die Finward-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,02 USD, was einem Unterschied von -4,95 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, dieser beträgt aktuell 20,65 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Finward durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Finward.