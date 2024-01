Finward Bancorp Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Finward liegt bei 84,26, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 17, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger in den letzten Monat nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Finward-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Finward-Aktie beträgt derzeit 23,62 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,56 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Summe wird Finward auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Finward in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Finward-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren und Analysen.