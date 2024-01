Finward Bancorp Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Finward-Aktie liegt bei 50 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 17,49, was darauf hindeutet, dass Finward überverkauft ist und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Finward.

In den letzten zwei Wochen wurde Finward von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Finward aktuell bei 23,59 USD verläuft. Aufgrund des Aktienkurses von 25,36 USD ergibt sich ein Abstand von +7,5 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 21,68 USD liegt, zeigt die Finward-Aktie mit einer aktuellen Differenz von +16,97 Prozent ein "Gut"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Finward-Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Finward-Aktie aufgrund der RSI-Bewertung, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse somit ein "Gut"-Rating.