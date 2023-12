Finward Bancorp Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) der Finward-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt bei 2,21. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt, dass der RSI für die Finward bei 17 liegt, was ebenfalls als überverkauft gilt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der Finward-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 24,1 USD. Der letzte Schlusskurs von 23,86 USD weicht somit um -1 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt dieser 20,75 USD, was einem Anstieg von 14,99 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Finward-Aktie ist insgesamt positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und veröffentlichten positiven Meinungen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Analyse des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung für die Finward-Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Gesamtbewertung.