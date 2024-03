Finward Bancorp Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die technische Analyse zeigt, dass die Finward derzeit gut abschneidet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 22,57 USD, während der Aktienkurs (24,84 USD) um +10,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 23,79 USD, was einer Abweichung von +4,41 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 12,73 Punkten, was bedeutet, dass die Finward-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 im neutralen Bereich und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Finward-Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Anleger in sozialen Medien bewerten die Finward in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Stimmung der Anleger erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden auch als positiv bewertet, da die Diskussionsintensität stark ist und die Stimmungsänderung eine positive Entwicklung zeigt. Somit erhält die Finward-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".