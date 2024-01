Fintech Select Aktie: Was soll das denn werden?

Die Fintech Select befindet sich derzeit mit einem Kurs von 0,05 CAD +25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +66,67 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fintech Select-Aktie hat einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der 40 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40). In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fintech Select.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Fintech Select mit einer Rendite von 125 Prozent mehr als 120 Prozent darüber. In der "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt die Aktie mit 122,66 Prozent ebenfalls deutlich über der durchschnittlichen Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,34 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Fintech Select wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".