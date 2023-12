Fintech Select Aktie: Ruhe bewahren!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fintech Select mit 12 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 12,87 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche liegt dieser Wert um 66 Prozent niedriger, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. In der Kategorie "IT-Dienstleistungen" beträgt der durchschnittliche KGV-Wert derzeit 37, was die Unterbewertung von Fintech Select weiter bestätigt und zu einer Einstufung als "Gut" auf Grundlage des KGV führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Fintech Select derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der IT-Dienstleistungsbranche. Der Unterschied beträgt 2,17 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,17 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Fintech Select liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Fintech Select wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.