Fintech Select Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Derzeit schüttet Fintech Select niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Mit einer Differenz von 2,15 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,15 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Fintech Select-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,03 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,04 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Fintech Select-Aktien weder überkauft noch -verkauft sind, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Neutral".