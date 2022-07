Fintech Etvas schließt Finanzierungsrunde erfolgreich ab / Mit Cashback-Services trifft Etvas den Nerv der Zeit

Hamburg (ots) -Mit dem Backing eines US-amerikanischen Investors sichert sich Etvas 1 Million Euro für weitere Expansionsvorhaben und setzt seinen Wachstumskurs fort. Vor allem der Geschäftsbereich für innovative, KI-basierte Cashback-Services wird weiter ausgebaut. Zusätzlich zu klassischen Bankhäusern kooperiert das Hamburger Fintech vermehrt mit Neobanken."Mit dieser erfolgreichen Millionen-Finanzierungsrunde übertrafen wir die Erwartungen in einem herausforderndem Marktumfeld", sagt Sören Timm, Co-Geschäftsführer von Etvas. Die Partnerschaft mit ff Venture Capital (ffVC) markiere einen bedeutenden Schritt in der jungen Unternehmensgeschichte: "ffVC gilt als eine der leistungsstärksten Risikokapitalgesellschaften in New York mit einem starken Fokus auf FinTechs, InsurTechs und angewandter KI. Das Unternehmen investiert ausschließlich in Startups mit Potenzial, die den Markt nachhaltig verändern und damit einen positiven Einfluss auf die gesamthafte Entwicklung von Geschäftsmodellen nehmen können. Wir sind stolz darauf, zum ffVC-Portfolio zu gehören. Das unterstützt vor allem unsere Expansionspläne."Etvas entwickelte eine in Deutschland einzigartige Cashback-Marketingplattform, die mit "Purchasing Intelligence" arbeitet. Gleichzeitig öffnet Etvas damit einen neuen Marketingkanal in den Online- und Mobile-Bankapplikationen für Unternehmen, die Cashback anbieten wollen. Brancheninsider Timm: "Mit dem Investment aus der Finanzierungsrunde werden wir unser Team ausbauen und unsere intelligenten Konzepte und Produkte weiterentwickeln. Die Reaktionen aus der Finanz- und Händlerwelt sind positiv."Ergänzend zu den klassischen Banken- und Sparkassenpartnern konnte Etvas im zweiten Quartal seinen Kundenkreis auch um Neobanken erweitern. So bietet beispielsweise Clanq künftig die Cashback-Angebote von Etvas an. Die Clanq AG ist ein Züricher Fintech, das sich auf Familien fokussiert. Das Startup hilft Eltern, mittels Cashback Geld zu sparen und damit nachhaltig für die Zukunft ihrer Kinder vorzusorgen.Neben den Technologie-Investitionen intensiviert das Fintech auch seine Marketing-Aktivitäten und hat dafür Judith Buhr gewonnen: "Als neue Director Marketing & Partnerships verstärkt Digital-Marketing-Expertin Judith unser Kernteam. Sie ist ausgewiesene B2C-Expertin, die Konsumentenbedürfnisse vortrefflich versteht. Judith bringt umfassende Branchenkenntnisse vor allem aus der IT-Industrie mit. Seit 2016 ist sie auch im B2B- Marketingumfeld, insbesondere in der Banken- und Versicherungsbranche erfolgreich aktiv. Mit Judiths Expertise und Netzwerk sind wir personell optimal aufgestellt, um neben wichtigen Premiumpartnern wie zum Beispiel felyx weitere neue Partner für Etvas zu gewinnen", so Etvas-Mitgründer Timm.Käufer wünschen sich neue Services von der FinanzindustrieDie Etvas-Produkt- und Leistungspalette unterstützt die Banken bei der Fokussierung auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden. Sören Timm: "Wir bieten einen umfassenden Marktplatz für Cashback und Mehrwertdienste mit automatisierten, KI-gesteuerten Transaktionsangeboten an. Durch ein auf Kaufverhalten basierendes Targeting bauen Händler und Finanzinstitute ihre Marktanteile aus. Mit relevanten Angeboten sparen Bankkunden. Sie erhalten Cashback auf Einkäufe, die sie ohnehin getätigt hätten und kompensieren so die derzeit steigenden Preise aufgrund der aktuellen Lieferkettenprobleme.Sowohl Banken als auch Service-Partner bzw. Merchants profitieren davon, dass Cashback-Programme besonders von Millennials genutzt werden. Jeder fünfte Deutsche beansprucht bereits Cashback. Mit der Etvas-Lösung, zahlt der Konsument mit seiner Debit- oder Kreditkarte und die Erstattung des Cashbacks erfolgt automatisch auf das Bankkonto, das mit der jeweiligen Karte verknüpft ist.Über Etvas (www.etvas.com)Etvas bietet Cashback-Services und einen digitalen B2B2C-Marktplatz für Zusatz-Leistungen an. Mit ihnen können Banken und Versicherungen digitale Ökosysteme betreiben, die ihre Dienstleistungen aufwerten und die Kundenloyalität erhöhen. Zusätzliche Angebote werden je nach Anforderungsprofil konfiguriert und zur Verfügung gestellt. Anhand der Finanztransaktionsdaten der Kunden können Services KI-gesteuert und vollautomatisiert angeboten werden. Die Plattform wird als Whitelabel-Lösung angeboten und kann über eine einfache API-Schnittstelle innerhalb weniger Tage in Apps und Webseiten von Banken und Versicherungen integriert werden.Etvas wurde von Ilie Ghiciuc und Sören Timm im Dezember 2019 gegründet. Ilie Ghiciuc verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung als CTO und IT-Unternehmer. Bereits während seines Studiums hat er das niederländische Ideal-Payment-Protokoll mitentwickelt. Sören Timm hat seit über 20 Jahren Führungspositionen im Finanzdienstleistungsbereich inne. Bei der Royal Bank of Scotland war er mitverantwortlich für das Großkundengeschäft und im erweiterten Vorstand der GE Money Bank kümmerte er sich um das Produktmanagement. Für die englische CPP Group baute er zudem als Managing Director und Country CEO den Bereich Zusatzservices für Sicherheitsprodukte auf.Pressekontakt:Pressekontakt:Sören TimmSpecksaalredder 6d22397 HamburgTel.: +49 (0) 172 412 14 41E-Mail: soeren@etvas.comcorpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: claudia.thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Etvas GmbH, übermittelt durch news aktuell