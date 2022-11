Das Fintech Abu Dhabi Festival von ADFW wird Zeuge der Einführung einer einzigartigen Blockchain-Technologie für ADGM Courts

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -- Die Blockchain-Lösung wird für Konfliktparteien zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Durchsetzung ihrer kommerziellen Urteile führen.Die Finanzwoche von Abu Dhabi war während des Fintech Abu Dhabi Festivals Zeuge der Ankündigung von ADGM Courts, erstmals eine Blockchain-Technologie zur globalen Durchsetzung kommerzieller Urteile einzuführen.Die Blockchain-Lösung wird für Konfliktparteien zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Durchsetzung ihrer kommerziellen Urteile führen. Sichere, unabänderliche Urteile werden den Parteien und vollstreckenden Gerichten sofort über die Website von ADGM, eine API oder direkt auf der Blockchain für teilnehmende Gerichte zur Verfügung stehen. Die Parteien müssen nicht länger auf eine beglaubigte Abschrift des Urteils warten, um das Verfahren in der vollstreckenden Gerichtsbarkeit einzuleiten. Dies ist eine wichtige Entwicklung für den internationalen Handelsverkehr.Linda Fitz-Alan, Registrar und CEO von ADGM Courts, kommentierte diese transformative Entwicklung wie folgt: „Unsere Vision war es schon immer, die Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch Technologie massiv zu transformieren. Unser Fokus liegt nun auf der Durchsetzung, um auf die drängenden Bedürfnisse der internationalen Geschäftswelt zu reagieren und einen nachhaltigen Wandel für den Justizsektor voranzutreiben. Diese wegweisende Einführung der Blockchain-Technologie für Handelsgerichte unterstreicht den Ruf von ADGM und ADGM Courts als führende Akteure bei der Digitalisierung der Justiz.Informationen zu Abu Dhabi Global Market (ADGM)ADGM ist das internationale Finanzzentrum der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, das am 21. Oktober 2015 eröffnet wurde. ADGM erweitert Abu Dhabis Position als führendes Finanzzentrum und als Geschäftzentrum, das als strategische Verbindung zwischen den wachsenden Volkswirtschaften des Nahen Ostens, Afrikas und Südasiens und dem Rest der Welt dient.In einem internationalen Rechtsrahmen, der auf der direkten Anwendung des englischen Common Law basiert, regelt ADGM die gesamte Al-Maryah-Insel, die als Finanzfreihandelszone von Abu Dhabi ausgewiesen ist.Das fortschrittliche und integrative Unternehmensökosystem von ADGM gravitiert zu globalen Finanz- und Nicht-Finanzinstituten und nutzt dabei Synergien aus mehreren Jurisdiktionen. Es positioniert sich dadurch als eines der fortschrittlichsten, vielfältigsten und progressiv geregelten Finanzzentren der Welt.Weitere Informationen zu ADGM finden Sie auf www.adgm.com.Mit Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:Simon HailesHead of Middle EastEdelman SmithfieldTel.: +971 50 973 1173E-Mail: simon.hailes@edelmansmithfield.comHajer AltenaijiHead of Corporate Communications, ADGME-Mail: media@adgm.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-fintech-abu-dhabi-festival-von-adfw-wird-zeuge-der-einfuhrung-einer-einzigartigen-blockchain-technologie-fur-adgm-courts-301679819.htmlOriginal-Content von: ADGM, übermittelt durch news aktuell