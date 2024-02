Finsoft Financial Investment Holdings Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Finsoft Investment-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,11 HKD weicht um -27,27 Prozent vom aktuellen Kurs (0,08 HKD) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,1 HKD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Finsoft Investment überkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 84,85 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Zusammen erhält das Finsoft Investment-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment für Finsoft Investment ist neutral, da in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Finsoft Investment. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Aufgrund der oben genannten Punkte erhält die Finsoft Investment-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

