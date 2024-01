Finnovate Acquisition Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Finnovate Acquisition wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI25 von 18,18 zeigt, dass Finnovate Acquisition überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Finnovate Acquisition wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbild führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Finnovate Acquisition, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +3,07 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine geringe Abweichung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Finnovate Acquisition somit für den RSI, das Anleger-Sentiment, das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien sowie die technische Analyse ein "Gut"-Rating.