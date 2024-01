Finnische Ministerin beklagt illegale Grenzübertritte aus Russland

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der geschlossenen Grenze zu Russland dringen nach Angaben der finnischen Regierung weiter Menschen illegal aus dem Nachbarland ein. "Erst letzte Woche sind 15 Migranten über die Landgrenze nach Finnland gekommen. Das ist nicht nur illegal, sondern bei minus 20 Grad und tiefem Schnee auch sehr gefährlich", sagte Finnlands Außenministerin Elina Valtonen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). "Wir müssen damit rechnen, dass Russland auch weiterhin versuchen wird, Finnland und Europa zu destabilisieren." Sie bezeichnete die Sicherheitslage als ernst.

Das neue Nato-Mitglied Finnland hatte die Grenzschließung erst vor knapp zwei Wochen bis zum 11. Februar verlängert. Begründet wurde die Maßnahme damit, dass bei einer Grenzöffnung die instrumentalisierte Migration von russischer Seite aus wieder beginne. Finnland, das im Osten auf einer Länge von rund 1340 Kilometern an Russland grenzt, hatte die Grenzübergänge im November nach und nach geschlossen.

Valtonen sagte, man habe festgestellt, dass unter den Migranten aus Russland sehr viele Menschen mit krimineller Vergangenheit seien. "Die Russen schicken uns sogar Leute, die an Kriegsverbrechen beteiligt waren." Einige sollen vor die Wahl gestellt worden sein, nach Finnland zu gehen oder in der Ukraine zu kämpfen. Valtonen bezeichnete es als ein ernstes Risiko, "dass Moskau die untergetauchten Russen für Spionage oder Sabotage benutzt". Man könne die Menschen aber nicht inhaftieren und an der Weiterreise hindern./hme/DP/zb