Finning Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Finning-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Die Bewertungen von insgesamt 5 Analysten zeigen, dass 4 die Aktie als gut und 1 als neutral bewerten. Auch die kürzlich abgegebene durchschnittliche Empfehlung für Finning ist "Gut" (2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten liegt bei 47 CAD, was einer potenziellen Performance von 33,07 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 35,32 CAD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Finning-Aktie ist derzeit eher negativ. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, was zu einer überwiegend negativen Stimmung führt. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Finning, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Hier liegt Finning mit einem Wert von 10,39 deutlich unter dem Branchenmittel von 30,68 in der Kategorie "Handelsunternehmen und Distributoren", was eine Unterbewertung um 66 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Finning mit einer Ausschüttung von 2,62 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,43 %. Die Differenz beträgt 0,18 Prozentpunkte, was derzeit zu einer Einstufung als "Neutral" führt.