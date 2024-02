Finnair Oyj Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die finnische Fluggesellschaft Finnair wird derzeit von Finanzexperten auf verschiedenen Ebenen analysiert.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Finnair bei 0 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens neutral bewertet wird.

Die technische Analyse der Finnair-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,34 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,0325 EUR weicht somit um -90,44 Prozent ab, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,04 EUR und einer Abweichung von -18,75 Prozent eine negative Tendenz. Insgesamt erhält die Finnair-Aktie somit aus charttechnischer Sicht eine schlechte Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Finnair in den letzten Tagen, wobei 11 positive und ein negativer Tag verzeichnet wurden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Finnair liegt bei 60,23, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 64 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Finnair in dieser Kategorie daher eine neutrale Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Parameter eine neutrale bis negative Bewertung für die Finnair-Aktie in Bezug auf Dividendenrendite, technische Analyse und Relative Strength Index, während die Anlegerstimmung als positiv eingestuft wird.