Finnair Oyj Aktie: Was wird das noch werden?

Finnair-Aktie unterbewertet, aber positiv bewertet von Anlegern

Die Finnair-Aktie weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,39 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 41,03 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Aktie verzeichnete in letzter Zeit nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum größtenteils unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Punkt die Bewertung "Schlecht".

Die Dividendenrendite der Finnair-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und an insgesamt 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün. Die Anleger äußerten sich größtenteils neutral oder positiv über das Unternehmen Finnair. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Finnair-Aktie, die auf eine Unterbewertung hindeutet, aber von den Anlegern positiv bewertet wird.