Finnair Oyj Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Finnair-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,42 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 0,0395 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von -90,6 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,08 EUR erreicht, was einer Differenz von -50,63 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Finnair-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 31,58 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 60,49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Finnair festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Insgesamt erhält Finnair daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Hingegen wurde über Finnair in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt. Dies zeigt, dass die Anleger insgesamt eine positive Stimmung gegenüber der Aktie haben.