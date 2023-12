Finnair Oyj Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In den letzten Wochen wurde bei Finnair eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies geht aus der Analyse der sozialen Medien hervor, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat in letzter Zeit abgenommen, was ebenfalls als negativ angesehen wird. Insgesamt erhält Finnair daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. In den letzten Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Anhand des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, dass die Finnair-Aktie als überverkauft eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird der RSI daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Finnair-Aktie mit einer Entfernung von 91,43 Prozent vom GD200 ein schlechtes Signal ist. Auch der GD50 weist auf ein schlechtes Signal hin, da der Abstand 71 Prozent beträgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Stimmungsbild bei Finnair negativ ist, während die Anlegerstimmung positiv ausfällt. Die technische Analyse deutet auf eine überverkaufte Aktie hin, was jedoch durch die langfristige Betrachtung relativiert wird. Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Finnair-Aktie.