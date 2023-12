Finnair Oyj Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Finnair Oy":

Die finnische Fluggesellschaft Finnair wird derzeit von Analysten neutral bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine gute Bewertung mit einem Wert von 19,05, während der RSI25 neutral bei 67,92 liegt. Insgesamt wird das Rating des RSI als "gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Finnair als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 1,44 liegt, im Gegensatz zum Branchen-KGV von 30,92. Auf fundamentalen Basis wird die Aktie daher mit "gut" empfohlen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Finnair diskutiert, jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen zu negativen Themen verschoben. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aktuell neutral bewertet.