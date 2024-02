Finnair Oyj Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Finnair ist derzeit überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Trotz einiger negativer Themen in den vergangenen Tagen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite, also das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, liegt derzeit bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Finnair ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass diese weiterhin ein "Neutral"-Rating erhält.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich Finnair mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,39 als vergleichsweise preisgünstig, da dies deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 41 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".