Finlay Minerals Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Finlay Minerals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu, was zu einer "Gut"-Einstufung der Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob der Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass Finlay Minerals momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 66,67 eine "Neutral"-Einstufung. Somit wird Finlay Minerals insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Finlay Minerals. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Finlay Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD liegt, was einer -50 Prozentigen Abweichung entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,03 CAD und einer Abweichung von -33,33 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt erhält die Finlay Minerals-Aktie auf Basis der technischen Analyse also ein "Schlecht"-Rating.