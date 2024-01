Finlay Minerals Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Chicken Soup for the Soul Entertainment":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem und mehrheitlich positiv über die Aktie von Finlay Minerals diskutiert. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergab eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich damit für Finlay Minerals in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergab, dass die Finlay Minerals derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie verläuft um -33,33 Prozent über dem GD200 des Wertes und auch der GD50 zeigt eine Abweichung von -33,33 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Finlay Minerals-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Finlay Minerals eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.