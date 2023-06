Finlab, Heliad – Umtauschverhältnis steht. Reaktion? FinLab Aktie fällt 12,5%, Heliad Aktie steigt 3,24%

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

Finlab, Heliad – zwei Aktien, die dauerhaft weit unter ihren Beteiligungswerten handelten. Jetzt soll Heliad, bereits jetzt eine 44,5% Beteiligung der FinLab, auf diese verschmolzen werden. Offen war bis heute das Tauschverhältnis. Klar war: Für Heliad Aktien sollte ein Tauschverhältnis in FinLab Aktien ermittelt werden. Die spannende Frage, zu welchem Preis die Übernahme der Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA (ISIN DE000A0L1NN5) durch die FinLab AG (ISIN DE0001218063) vollzogen werden soll, ist geklärt. Zumindest relativ sicher. Und man hat es sich – so würde man als Aussenstehender sagen, relativ einfach gemacht: Man hat nicht versucht für die teilweise nicht börsennotierten Beteiligungen der jeweiligen Gesellschaften „faire“ Werte zu ermitteln, stattdessen setzte man auf die jeweiligen durchschnittlichen Börsenkurse der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA und der FinLab AG in den letzten drei Monaten vor Veröffentlichung der Verschmelzungspläne.

Können sich die FinLab Aktionäre oder eher die Heliad Aktionäre freuen?

Hier ist die Antwort des Kapitalmarktes eindeutig: Man wurde offensichtlich auf dem falschen Fuss erwischt. Die im Verhältnis zur Heliad Aktie seit der Verschmelzungsabsicht etwas gesuchtere Aktie der FinLab fällt aktuell zweistellig, während die Heliad Aktie moderat steigt. Grund für den Abschlag bei der FinLab ist das relativ stabile Kursniveau der Heliad Aktie in den letzten drei Monaten vor Verschmelzungsankündigung und die volatilere, negative Kursentwicklung der FinLab zur gleichen Zeit ein „unerwartetes Tauschverhältnis“ ergeben. Im Sechs-Monatsvergleich hätte es vielleicht etwas anders ausgesehen. Jedenfalls: Die Kurse pendeln sich auf das mitgeteilte Umtauschverhältnis ein. Die Logik und die möglichen Synergieeffekte sprechen für den Zusammenschluss. Auch die schiere Grösse der neuen FinLab, die die Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt erhöhen sollte, spricht für die Verschmelzung.

Für 12 Heliad-Aktien wird es 5 FinLab-Aktien geben. Soll es. Sofern die Hauptversammlungen zustimmen….

Auf jeden Fall wird die grössere FinLab mehr Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt finden und vielleicht wird die Strukturstraffung auch zu einem geringeren Abschlag zum „Inventarwert“ beim Börsenkurs führen. Der Zusammenschluss macht definitiv Sinn und sollte auch nicht an der „bequemen“ Ermittlung des Umtauschverhältnisses scheitern.

Und was wäre beim NAV gewesen? Wie sähe das Tauschverhältnis dann aus?

Zum 31.03.2023 weist die FinLab ein NAV je Aktie von 17,88 EUR aus, während die Heliad Equity Partners zum gleichen Stichtag 7,35 EUR NAV je Aktie ausweist. Wäre ein Verhältnis von 2,43 Heliad Aktien für eine FinLab Aktie gewesen, also für 12 Heliad hätte eine NAV-Betrachtung zum 31.03.2023 insgesamt 4,94 FinLab Aktien ergeben – ALSO UNGEFÄHR DASSELBE TAUSCHVERHÄLTNIS, wie bei der durchschnittlichen Kursbetrachtung über 3 Monate. Aber die Basis der durchschnittlichen Kurse für die Ermittlung der Tauschverhältnisse enthält keine Annahmen, wie sie bei der NAV-Ermittlung notwendigerweise gemacht werden müssen. Also es entfällt die „subjektive“ Komponente. Besser so.

FinLab, Heliad – Verschmelzung als Paukenschlagnachricht. Und jetzt stehen die Konditionen fest.

Am 26.05.2023 wurde – sehr wahrscheinlich – das Ende der eigenständigen Heliad Partners eingeläutet. Bisher bereits eng verbunden mit der Mehrheitsaktionärin FinLab. Mit manchmal nicht leicht zu ziehenden Grenzen der einzelnen Beteiligungsansätze und Portfolios. Gleichzeitig zwei Unternehmen mit einem „ähnlichen Hintergrund“, mit Beziehungen zu flatexDEGIRO und mit Bewertungen, die sehr weit entfernt von den gehaltenen Vermögenswerten abzüglich Schulden lagen. Bestimmt teilweise auch der jeweils „überschaubaren“ Grösse für den Kapitalmarkt geschuldet. Und wie gesagt, hier soll sich was ändern. Erstmal in der Gesellschafts- und damit auch in der Kostenstruktur. Angefangen bei zwei Börsennotizen über andere teure Doppelstrukturen bis zu weiter fassbaren Investitionsstrategien ohne die selbstgesetzten Grenzen der jeweiligen Unternehmen.

Passt zusammen – spannend die Bewertungen.

Aktueller Stand: Die FinLab AG (ISIN DE0001218063) hat der Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA (ISIN DE000A0L1NN5) mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, mit der Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA eine Verschmelzung der Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA (als übertragender Rechtsträger) auf die FinLab AG (als übernehmender Rechtsträger) nach den Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes (Verschmelzung durch Aufnahme, §§ 2 Nr. 1, 60 ff., 78 UmwG) zu vereinbaren und durchzuführen.

Daraufhin habe die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA in Reaktion auf diese Mitteilung entschieden, dass zeitnah in Verhandlungen über die Verschmelzung eingetreten werden soll. Da die FinLab AG aktuell an der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA eine Beteiligung in Höhe von 44,5 % hält, sind die Rollen in dieser Übernahme vorgegeben. Ziel der Verschmelzung soll die Zusammenführung des Beteiligungsgeschäfts der beiden Gesellschaften unter dem Dach der FinLab AG sein. Und jetzt steht das zur Abstimmung stehende Tauschverhältnis fest: 12:5 für die Heliad Aktionäre.

Letztendlich müssen 2 Hauptversammlungen entscheiden, aber Ausgang scheint fast sicher – mit dem bestimmenden Aktionär im Hintergrund.

Der Verschmelzungsvertrag wird bei einem erfolgreichen Abschluss der Vertragsverhandlungen den Aktionären der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA sowie den Aktionären der FinLab AG in zwei getrennten Hauptversammlungen voraussichtlich im 2. Halbjahr 2023 zur Zustimmung vorgelegt werden. Im Rahmen der Verschmelzung sollen die Aktionäre der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für ihre Heliad-Aktien neue Aktien an der FinLab AG erhalten. Zum Zwecke der Verschmelzung soll daher eine Kapitalerhöhung bei der FinLab AG durchgeführt werden. Das Umtauschverhältnis für die Aktionäre der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA soll 12:5 betragen. Grundlage des Tauschverhältnisses ist eine Bewertung beider beteiligter Gesellschaften gemäß der durchschnittlichen Börsenbewertungen in den drei Monaten vor Ankündigung der Verschmelzung.