Fingertango Aktie: Was macht der Markt?

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken neutral in Bezug auf das Unternehmen Fingertango. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fingertango-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,1 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 0,077 HKD, was einem Unterschied von -23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,75 Prozent), was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 66,67 Punkte, was bedeutet, dass Fingertango momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 73,08, was darauf hindeutet, dass Fingertango hier als überkauft eingestuft wird und somit als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wird die Stimmung für Fingertango in den vergangenen Wochen als kaum verändert bewertet, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Fingertango auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.