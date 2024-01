Fingerprint Cards Aktie: Jetzt geht’s los!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Bewertungen und Einschätzungen führen. Bei Fingerprint Cards wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Fingerprint Cards-Aktie ergibt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,77 SEK in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs von 1,459 SEK wird als "Schlecht" bewertet, da er einen Unterschied von -17,57 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs von 1,29 SEK über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fingerprint Cards neutral diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fingerprint Cards-Aktie zeigt einen Wert von 99 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis von 43,42 führt jedoch zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.