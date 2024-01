FingerMotion Inc Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten vier Wochen gab es bei Fingermotion eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Fingermotion daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Fingermotion als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 34,72 und der RSI25-Wert liegt bei 53,99, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle als "Gut" eingestuft. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 25,31 Prozent steigen könnte. Somit erhält Fingermotion von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fingermotion-Aktie auf der Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält, basierend auf dem längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt. Jedoch erhält sie auf der Basis des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit für Fingermotion auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.