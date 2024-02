Finexia Financial Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Finexia-Aktie wird derzeit nach der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 0,27 AUD, während der Aktienkurs bei 0,24 AUD um -11,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,28 AUD zeigt eine Abweichung von -14,29 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 85, was darauf hindeutet, dass die Finexia-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt mit einem Wert von 68,18 eine neutralere Bewertung, da weder überkauft noch -verkauft vorliegt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung war die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen neutral. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt wird die Finexia-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, der Anlegerstimmung und dem Sentiment als "Schlecht" bewertet.