Finexia Financial Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Finexia wird derzeit in der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 0,28 AUD, während der Aktienkurs bei 0,29 AUD liegt, was einer Abweichung von +3,57 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 0,27 AUD, was einer Abweichung von +7,41 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt aktuell bei 55,56, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "Gut" eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Finexia in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Finexia aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet, während die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung ergibt.