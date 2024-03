Finet Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Finet-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,65% einen niedrigeren Wert darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu ähnlichen Werten in der "Kapitalmärkte"-Branche bei -5 liegt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität verzeichnet Finet eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Finet weist eine Ausprägung von 100 auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,52, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht".

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Finet als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 89,01 liegt insgesamt 280 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" (23,43), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.