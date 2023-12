Finet Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Finet zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,16 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,122 HKD) um -23,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,1 HKD, was einer Abweichung von +22 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Finet daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Kapitalmärkte"-Branche zeigt sich, dass die Finet in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60,89 Prozent erzielt hat. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien um -7,87 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Finet im Branchenvergleich eine Underperformance von -53,02 Prozent verzeichnet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,16 Prozent, und die Finet schnitt mit 53,73 Prozent darunter ebenfalls schlecht ab. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite der Finet bei 0 Prozent liegt, was 5,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verfügt über eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Aus dieser Perspektive ist die Aktie der Finet daher eher als unrentables Investment einzustufen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und Buzz der Finet wurde auch über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung wurden beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für die Finet in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".