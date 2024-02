Finet Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Finanzdienstleister Finet schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 5,93 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,93 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Anlegermeinung zu Finet war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. In diesem Zeitraum wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Finet liegt aktuell bei 89,01 und damit 246 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 25. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Finet-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Finet-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100 und für den RSI25 von 71,43, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.