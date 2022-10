Fineqia unterstützt Art&Co. Wohltätigkeitsauktion in Partnerschaft mit NFT4Refugees in Dubai

London (ots/PRNewswire) -Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) ist stolz darauf, die neueste Präsenz- und Online-Ausstellung von Art&Co. in Partnerschaft mit NFT4Refugees zu unterstützen, bei der innovative Quanten-NFTs präsentiert werden, die am Donnerstag, den 20. Oktober 2022, ab 17:00 Uhr Dubaier Zeit im Waldorf Astoria Hotel in Dubai sowie online unter www.artandco.net für humanitäre Zwecke versteigert werden.Die Online-Auktion umfasst 10 NFTs und physische Kunstwerke von Roman Lipski, einem Pionier der Quanten-Kunst, und von 5 geflüchteten Künstlern: Hana, Aabreniuk Ouif, Baron Sha'ar, Obaid Yemen, Cederick Diyavova und Youssef. Diese einzigartigen Objekte werden in digitaler und gedruckter Version geliefert und bei jedem Kauf erhält der Käufer einen NFT.Roman Lipski hat sich auf „Quantum Blur" spezialisiert, eine Technik zur Manipulation von Bildern mittels Quantenoperationen in Zusammenarbeit mit Schweizer Forschern. Der Künstler eröffnete 2019 das Google House in Berlin mit einem AL-Auftritt. Er erforscht nun das Format der Quantenkunst für NFTs, um das Projekt NFT4Refugees zu unterstützen. Die präsentierte Serie ist ein einzigartiges Einzelprojekt von Roman Lipski.„Fineqia freut sich, Finanzen, Kunst und Web 3.0 in einer einzigartigen Veranstaltung zusammenzuführen, die außergewöhnliche NGOs unterstützt, die Flüchtlingen helfen und Künstler darin bestärken, die TechArt als aufstrebendes Feld vorantreiben", sagte Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia.NFTs4Refugees listet Kunstwerke internationaler Künstler in Partnerschaft mit dem World Datanomic Forum und der Schwarz Foundation unter der Leitung von Paula Schwarz. Das Geld aus jedem Kunstverkauf geht an eine vom Künstler ausgewählte nichtstaatliche Organisation (NGO). Zu den Wohltätigkeitsorganisationen gehören das Welternährungsprogramm, Upgrade Ukraine, die Vereinten Nationen, AI4Good und Stand with Ukraine.„NFT4Refugees wurde geschaffen, um Künstlern zu helfen, sich mittels NFTs mit dem digitalen Kunstraum vertraut zu machen, und ist ein Ort, an dem profitable Kunst auf transparenteste Weise mit Wohltätigkeit zusammentrifft", sagte Paula Schwarz, CEO von NFT4Refugees. Paula glaubt an die Förderung des Friedens durch Kunst und vertraut darauf, dass Technologie bedürftigen Menschen Kraft geben kann.NFT4Refugees wird durch das World Datanomic Forum und die Schwarz Foundation gefördert. Das World Datanomic Forum organisiert ein breites Netzwerk von interdisziplinären Forschern, gemeinnützigen Organisationen, Regierungen und Unternehmensakteuren, um Daten zu erfassen und Lösungen zu unterstützen. Ebenso ist die Schwarz Foundation eine private, gemeinnützige Einrichtung, die den Austausch von Ideen und Praktiken zwischen Kulturen und Ländern fördern möchte.Fineqia unterstützte Art&Co. während der Covid-Pandemie im Jahr 2020, als die Plattform genutzt wurde, um die weltweit größte Online-Kunstauktion zur Covid-Hilfe zu starten. Fineqia arbeitet nun erneut mit Art&Co. zusammen, um Flüchtlinge zu unterstützen.Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie bei Bundeep Singh Rangar unter +971 58 508 7376 und bundeep.rangar@fineqia.com oder Paula Schwarz unter +49 160 90133000 und fondatrice@wd-forum.org.Informationen zu Art&Co.Art&Co. verbindet die Welten der Kunst, der Finanzen und der Support-Gruppen. Es verbindet freischaffende Künstler, um humanitäre Zwecke zu unterstützen. Art&Co. arbeitet mit Partnern in der Technologiebranche zusammen, um weltweit neue Formen der technischen Kunst einzuführen.Art&Co. ist eine Initiative von InsurAid, einem Unternehmen, das gegründet wurde, um Unternehmens- und Privatspenden zur Unterstützung von Menschen zu fördern, die von humanitären Katastrophen, öffentlichen Gesundheits- und Sicherheitskrisen betroffen sind. InsurAid konzentriert sich auf Ereignisse, für die es nur wenige oder keine Versicherungen gibt.Informationen zu NFT4RefugeesNFTs4Refugees listet Kunstwerke internationaler Künstler in Partnerschaft mit dem World Datanomic Forum und der Schwarz Foundation. Die Geldeinnahmen werden verwendet, um neue Künstler in der Flüchtlingsgemeinschaft zu entdecken, die dann vom Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR), der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und dem Welternährungsprogramm sowie NFTs4Refugees unterstützt werden. NFTs4Refugees ermöglicht es Künstlern, NFTs als neues Interessengebiet zu nutzen. Alle NFTs, die auf unserer Plattform verkauft werden, unterstützen dezentralisierte Basisorganisationen oder nicht staatliche Organisationen, die mit Flüchtlingen arbeiten, die ein Künstler ausgewählt hat. Unsere Partner sind in der Ukraine, dem Jemen, Syrien, Griechenland und vielen anderen Regionen ansässig. Willkommen an ihrem neuen Verbindungspunkt für Kunst und humanitäre Hilfe auf der ganzen Welt!Informationen zu Fineqia International Inc.Fineqia International ist in Kanada (CSE: FNQ) und an Börsen in den Vereinigten Staaten (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt:FNQA) notiert. Fineqia International legt die Corporate Governance, die Unternehmenskultur, die Prozesse und Beziehungen des Unternehmens fest, gemäß denen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften geführt und verwaltet werden. Fineqia International überwacht und gewährleistet den Erfolg, die Planung und das Wachstum des Unternehmens und aller seiner Tochtergesellschaften. Katarina Kupcikova, Analystin, E. katarina.kupcikova@fineqia.com, T. +44 7806 730 769, Bundeep Singh Rangar, CEO, E. bundeep.rangar@fineqia.com, T. +1 778 654 2324