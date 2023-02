Fineqia Sponsors Digital Collectable Auktion: From Ukraine with Love

London (ots/PRNewswire) -Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich, das Sponsoring einer Auktion für digitale Sammlerstücke mit dem Titel „From Ukraine with Love" bekannt zu geben, um den Aufruf von CARE International für die Ukraine und die im Vereinigten Königreich lebenden Ukrainer zu unterstützen. Die Auktion findet am 27. Februar 2023 um 18:30 Uhr GMT statt und wird von der NFT (Non-Fungible Token) Gallery in London veranstaltet.Der CARE International Ukraine Appeal ist eine humanitäre Aktion, die darauf abzielt, den von der anhaltenden Krise in der Ukraine betroffenen Menschen Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen.Diese einzigartige Kollektion wurde von dem British Politician and former Secretary of State for Digital, Matt Hancock, entworfen und zeigt die Werke des Ukrainian Artist Oleg Mischenko. Mischenkos Familie floh nach der russischen Invasion im vergangenen Jahr aus der Ukraine. Sie suchten Zuflucht bei Herr Hancocks Familie in MP's Suffolk Wahlkreis. Die NFT-Kollektion wird am selben Tag ab 19:30 Uhr GMT auf dem Coinbase Marketplace zum Bieten verfügbar sein. Die Auktion endet um 21:30 Uhr GMT.„Unser Team bei Fineqia fühlt sich geehrt, Teil dieser humanitären Bemühungen zu sein", sagte Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia. „Es ist uns wichtig, Anliegen zu unterstützen, die uns am Herzen liegen, und dies ist eine Gelegenheit, unsere Unterstützung für den Ukraine Humanitarian Appeal durch digitale Sammlerstücke zu zeigen."Fineqia ist stolz darauf, diese wichtige Sache zu unterstützen und zu den Bemühungen beizutragen, den von der humanitären Krise in der Ukraine Betroffenen zu helfen. Das Unternehmen ist der Meinung, dass es wichtig ist, bedürftige Gemeinden zu unterstützen, insbesondere in Krisenzeiten, und ermutigt andere, dasselbe zu tun.Fineqia unterstützte die NFTforRefugees Auktion in Dubai am 20. Oktober 2022 ( https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/FNQ-CN/pressreleases/10870916/fineqia-supports-artco-charity-auction-in-partnership-with-nft4refugees-in-dubai/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3793938-1&h=3254714234&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3793938-1%26h%3D797165429%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.theglobeandmail.com%252Finvesting%252Fmarkets%252Fstocks%252FFNQ-CN%252Fpressreleases%252F10870916%252Ffineqia-supports-artco-charity-auction-in-partnership-with-nft4refugees-in-dubai%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.theglobeandmail.com%252Finvesting%252Fmarkets%252Fstocks%252FFNQ-CN%252Fpressreleases%252F10870916%252Ffineqia-supports-artco-charity-auction-in-partnership-with-nft4refugees-in-dubai%252F&a=+https%3A%2F%2Fwww.theglobeandmail.com%2Finvesting%2Fmarkets%2Fstocks%2FFNQ-CN%2Fpressreleases%2F10870916%2Ffineqia-supports-artco-charity-auction-in-partnership-with-nft4refugees-in-dubai%2F) )Fineqia supported Art&Co. im Juni 2020, die größte Online-Kunstauktion zur Unterstützung von Covid 19 und sammelte Spenden für sieben registrierte Wohltätigkeitsorganisationen und 46 Künstler. ( https://edition.cnn.com/business/newsfeeds/prnewswire/202006270844PR_NEWS_USPR_____VA48281.html (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3793938-1&h=4091365505&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3793938-1%26h%3D829678381%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fedition.cnn.com%252Fbusiness%252Fnewsfeeds%252Fprnewswire%252F202006270844PR_NEWS_USPR_____VA48281.html%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fedition.cnn.com%252Fbusiness%252Fnewsfeeds%252Fprnewswire%252F202006270844PR_NEWS_USPR_____VA48281.html&a=+https%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2Fbusiness%2Fnewsfeeds%2Fprnewswire%2F202006270844PR_NEWS_USPR_____VA48281.html) ).Informationen zu Fineqia International Inc.Fineqia ( www.fineqia.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3793938-1&h=4141445433&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3793938-1%26h%3D2970312964%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fineqia.com%252F%26a%3Dwww.fineqia.com&a=+www.fineqia.com) ) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das in erster Linie Investitionen in Technologieunternehmen im Früh- und Wachstumsstadium tätigt, die Teil des Web 3, der nächsten Generation des Internets, sein werden. Fineqia, das in Kanada (CSE: FNQ) börsennotierte Unternehmen mit Niederlassungen in Toronto und London, investiert in Unternehmen, die in den Bereichen Tokenisierung, Blockchain-Technologie, NFTs, Kryptowährungen und Fintech führend sind.FORWARD-LOOKING AUSSAGENEinige Aussagen in dieser Veröffentlichung können forward-looking Informationen (wie in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert) enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das „Unternehmen") glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können (einschließlich, ohne Einschränkung, Aussagen über potenzielle Übernahmen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte „können", „werden", „sollten", „fortsetzen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „planen" oder „projizieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, ohne Einschränkung, das Scheitern einer ausreichenden Finanzierung und andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens aufgeführt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Kontakt:Katarina Kupcikova, Analyst, E-Mail:katarina.kupcikova@fineqia.com, Tel.: +44 7806 730 769; Bundeep Singh Rangar, CEO, E-Mail: bundeep.rangar@fineqia.com, Tel.: +1 778 654 2324View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fineqia-sponsors-digital-collectable-auktion-from-ukraine-with-love-301757882.htmlOriginal-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuell